Berlin'de Galatasaray'ın Resmi GS Store'u Açıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

Şehrin güneyinde Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınındaki Albrecht ve Schloss caddelerinin kesiştiği yerde GS Store, sarı kırmızılı taraflara kapılarını açtı.

GS Store'un X hesabından yapılan paylaşımda, 11TeamSports ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak Berlin'de 11TS mağazasında GS Store alanının açıldığı belirtilerek, "Avrupa'daki taraftarlarımız için yeni bir buluşma noktası artık hazır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Galatasaray'ın resmi lisanlı ürünlerinin Berlin'deki mağazada taraftarlarla buluştuğu kaydedildi.