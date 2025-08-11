Berlin'de Galatasaray'ın Resmi GS Store'u Açıldı

Berlin'de Galatasaray'ın Resmi GS Store'u Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı. Mağaza, Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınında yer alıyor ve Avrupa'daki taraftarlar için yeni bir buluşma noktası oluşturuyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray'ın resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store açıldı.

Şehrin güneyinde Rathaus Steglitz metro istasyonunun yakınındaki Albrecht ve Schloss caddelerinin kesiştiği yerde GS Store, sarı kırmızılı taraflara kapılarını açtı.

GS Store'un X hesabından yapılan paylaşımda, 11TeamSports ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı olarak Berlin'de 11TS mağazasında GS Store alanının açıldığı belirtilerek, "Avrupa'daki taraftarlarımız için yeni bir buluşma noktası artık hazır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Galatasaray'ın resmi lisanlı ürünlerinin Berlin'deki mağazada taraftarlarla buluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.