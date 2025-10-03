Berke Özer, Roma'ya Karşı 3 Penaltı Kurtararak Tarihe Geçti

Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer'in UEFA Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanında kurtardığı 3 penaltı Fransız ve İtalyan basınında geniş yer buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İtalyan temsilcisi Roma ile Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Lille 1-0'lık skorla galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü maçın 6. dakikasında Hakon Haraldsson kaydetti.

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, karşılaşmaya damga vurdu. Müsabakanın 80. dakikasında Roma penaltı kazanırken, topun başına geçen Artem Dovbyk'in vuruşunda Berke Özer gole izin vermedi. Hakem Erik Lambrechts, atış esnasında ceza sahası ihlali olduğu gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Penaltıyı bir kez daha Dovbyk kullanırken, milli kaleci topu yine kurtardı. Berke'nin önde olduğunu nedeniyle penaltı bir kez daha tekrarlandı. Bu kez beyaz noktanın başına Matias Soule geçti ancak Berke Özer, 3. penaltı atışında da topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Basında geniş yankı buldu

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Berke Özer için 'zapt edilemez' ve 'Gecenin kahramanı' başlıklarıyla milli kalecinin performansını manşetlere taşıdı. Le Figaro ise Lille'in zaferinde Türk kalecinin rolünü 'Kahramanca' olarak nitelendirdi. RMC Sport'un değerlendirmesinde de, 'Bir penaltıyı kurtaran kaleci çoktur, ama üst üste 3 kez yapan tarihe geçer" yorumları öne çıktı.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport da, "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda 3 penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek bir manzara. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, vuruşlar zaten unutulmaz değildi. 3. de Berke Özer'in çıkışı tamamen kurallara uygundu. 4. deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Corriere dello Sport ise kaçan penaltılar için, "3 penaltı, hepsi de kaçtı. Tribünlerde kimileri gülüyor, kimileri ise üzülüyordu. Daha önce hiç görülmemiş, şaka gibi bir sahneydi" yorumunu yaptı

Motivasyon kaynağı: Verilen bir söz

Müsabakanın ardından konuşan milli kaleci Berke Özer, kurtarışlarının arkasında özel bir motivasyon olduğunu açıkladı. Özer, "Kız arkadaşıma maçtan önce bir söz vermiştim. O söz aklımdaydı ve asla pes etmemem gerektiğini biliyordum" diyerek yaşadığı anları paylaştı.

Sosyal medyada da binlerce taraftar Türk kaleciyi överken, birçok yorumcu da Lille'in gelecek maçlarında kaleyi kimin koruyacağı sorusunun artık cevabının netleştiğini dile getirdi. - İSTANBUL