Berke Özer, Roma karşısında tarihi bir başarıya imza attı

Sezon başında Fransız transfer Lille'e transfer olan kaleci Berke Özer, Avrupa Ligi'nde Roma karşısında kurtardığı üç penaltıyla futbol tarihine geçti.

Lille, Özer'in performansıyla İtalya deplasmanından 1-0 galibiyetle döndü.

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Özer'in manşetine taşıdı ve "anıtsal bir performans" dedi.

Avrupa basınında övgüyle karşılanan o anlar maçın 84. dakikasında yaşandı.

Ceza sahası içinde Lille oyuncusunun elle topa değmesi sonrası Roma'dan Artem Dovbyk penaltı atışı için topun başına geçti.

Özer ilk penaltıyı kendi soluna yatarak kurtardı ancak ceza sahasına erken giren Lille oyuncusu nedeniyle atış tekrarlandı.

Dovbyk ikinci kez topun başına geçti ve yine aynı köşeyi denedi.

Özer yine penaltıyı kurtardı ama bu kez de atış öncesi çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrara gidildi.

Roma üçüncü penaltı için oyuncu değiştirdi ve topun başına Matias Soule'yi gönderdi.

Bu kez kendi sağına yatan Özer, atışın kaleye girmesine izin vermedi.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, maç sonrasında "Bir maçta üç penaltı kaçırıldığını hiç görmemiştim. Bu, neredeyse benzersiz bir durumdu ve bu da sonucu etkiledi" yorumunu yaptı.

Berke Özer ise maç sonu röportajında, "Ne diyebilirim ki? Kimse üç penaltı kurtarmayı bekleyemez, bir rüya gibiydi" dedi.

Özer penaltı atışlarını da şöyle anlattı:

"İlk penaltıyı kurtarabileceğimi biliyordum ama sonraki iki penaltı biraz garipti. Üçüncü kurtarışımı onayladılar ama daha fazlasını kurtarabilirdim (gülüyor). Maçtan önce kız arkadaşıma gol yememeye söz vermiştim. Böyle olacağını beklemiyordum ama başardım. Çok şükür."

Özer Instagram paylaşımında ise "Eğlenmedinizz mi?" ifadesini kullandı.

Milli kaleci sezon başında 5 milyon euro toplam maliyetle Eyüpspor'dan transfer olmuştu.

Gazeteler ne yazıyor?

Özer'in performansı L'Equipe gazetesinde ayrı bir yazı konusu yapıldı.

Nathan Gourdol imzalı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Roma Olimpiyat Stadyumu atmosferinde karşınızda böyle bir rakip varken üstelik çekişmeli bir maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ancak bunu üç kez başarmak inanılmaz.

"Bu yaz Türkiye'den Fransa'nın kuzeyine sessiz şekilde gelen Berke Özer, Lille'in hafızasında sonsuza dek yer edecek bir hareketle, kendisini de tarihe geçirecek bir akşam için Ebedi Şehir'i [Roma] seçti."

The Athletic'te de Özer'in performansı ayrı bir analiz konusu yapıldı.

Gregg Evans'ın üç penaltının nasıl kaçırıldığına ilişkin makalesi şu cümleyle başlıyor:

"Roma'daki Avrupa futbolu geceleri yıllar boyunca pek çok drama sahne oldu, ancak bu gece yaşananlar o kadar inanılmazdı ki hepsini geride bırakabilir."

İtalya'da ise La Gazzetta dello Sport Özer için "maçın kahramanı" dedi ve ekledi:

"Bundan sonra Türk jaguarı olarak anılacak."