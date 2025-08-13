Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Fransız ekibi Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer'i 4.5 milyon euro + 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DETAYI

Fenerbahçe'nin Berke Özer'intransferinden yüzde 40 pay alacak… Fakat iddialara göre sarı lacivertlilerBerke Özer'in olası transferinden alacağı sonraki satıştan yüzde 40'lık paydan vazgeçti. Bunun karşılığında milli oyuncunun Lille'ye olan transferine bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi koydurdu.