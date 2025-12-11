Berke Özer'in kurtardığı penaltı Lille'e yetmedi

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Young Boys ile Lille karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçı Young Boys, 1-0 kazandı.

BERKE ÖZER PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

Milli file bekçimiz Berke Özer, 35. dakikada Chris Bedia'nın penaltı vuruşunda gol izni vermedi. Berke, bu sezon Lille'de 8 penaltının 7'sini kurtardı.

TEK GOL MALES'TEN

Young Boys'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Darian Males'in golüyle Young Boys mücadeleyi 1-0 kazandı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Lille, mücadelenin 32. dakikasında Ayyoub Bouaddi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Young Boys'ta da Tanguy Zoukrou 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından her iki takımın puanı da 9'da eşitlendi. Lille, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Young Boys ise Lyon'u ağırlayacak.