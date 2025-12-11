Berke Özer'in kurtardığı penaltı Lille'e yetmedi
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Lille, deplasmanda Young Boys'a 1-0 kaybetti. Lille kalesini koruyan Berke Özer, penaltı vuruşunda rakibine geçit vermedi.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Young Boys ile Lille karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçı Young Boys, 1-0 kazandı.
BERKE ÖZER PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ
Milli file bekçimiz Berke Özer, 35. dakikada Chris Bedia'nın penaltı vuruşunda gol izni vermedi. Berke, bu sezon Lille'de 8 penaltının 7'sini kurtardı.
TEK GOL MALES'TEN
Young Boys'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Darian Males'in golüyle Young Boys mücadeleyi 1-0 kazandı.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Lille, mücadelenin 32. dakikasında Ayyoub Bouaddi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Young Boys'ta da Tanguy Zoukrou 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından her iki takımın puanı da 9'da eşitlendi. Lille, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Young Boys ise Lyon'u ağırlayacak.