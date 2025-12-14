Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Berke Özer gösterdiği performansla Avrupa'nın gözdesi oldu.

MANCHESTER CITY PEŞİNDE

Fichajes'te yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Berke Özer'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, İngiliz devinin 25 yaşındaki file bekçisinin transferinde çok ısrarcı olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Ayrıca Fransız ekibi Lille'nin, Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu, ciddi bir bonservis gelmedikçe satışa sıcak bakmayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lille formasıyla 19 resmi maça çıkan Berke Özer bu karşılaşmalarda 21 gol yerken, 7 maçta ise kalesini gole kapattı.