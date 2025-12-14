Haberler

Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezon başında Lille'e transfer olan Berke Özer dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Milli kaleci için Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin devreye girdiği iddia edildi.

  • Manchester City, Lille'de oynayan kaleci Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçti.
  • Lille, Berke Özer'in transferi için yüksek bonservis ücreti bekliyor.
  • Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 19 resmi maçta 21 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı.

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Berke Özer gösterdiği performansla Avrupa'nın gözdesi oldu.

MANCHESTER CITY PEŞİNDE

Fichajes'te yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Berke Özer'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, İngiliz devinin 25 yaşındaki file bekçisinin transferinde çok ısrarcı olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Ayrıca Fransız ekibi Lille'nin, Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu, ciddi bir bonservis gelmedikçe satışa sıcak bakmayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lille formasıyla 19 resmi maça çıkan Berke Özer bu karşılaşmalarda 21 gol yerken, 7 maçta ise kalesini gole kapattı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısamet:

bu fenere müstahak . zamanında öerih demiral e de asgari ücret vermişlerdi. illa sünnetsiz istiyor bunlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Yüzlerce yıllık tarih ortaya çıktı

Yüzlerce yıllık tarih ortaya çıktı
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Tom Cruise'un uzay filmi rafa kalktı

Trump'tan yardım istemedi, en büyük hayali suya düştü
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Kopan parmağını buz poşetine koyup yurt dışından Türkiye'ye geldi

Parmağı koptu, vazgeçmedi! 600 kilometre öteden Türkiye'de geldi
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
title