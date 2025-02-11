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Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi Berke Özer'e emanet etmeyi planlıyor. Fenerbahçeli olduğu bilinen ve Eyüpspor'da kendisini yeniden bulan Berke Özer, Galatasaray'ın gündemine geldi. Milli kaleci, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Berke Özer, sezon sonunda Galatasaray'ın kalecisi olabilir.

Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kulübün efsanesi Fernando Muslera sonrası kaleyi Berke Özer'e emanet etmeyi düşünüyor. Genç kaleci de Fenerbahçe'yi takipten çıkararak büyük bir adım attı.

Eyüpspor'da kendisini yeniden bulan Berke Özer, Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci aradığı da bir gerçek, milli futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonunda Galatasaray'ın kalecisi olacak.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Milli kaleci, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu duruma Fenerbahçe taraftarları da tepki gösterdi. 24 yaşındaki file bekçisi Westerlo ve Ümraniyespor maceralarının ardından Arda Turan'ın kendisine güvenmesiyle birlikte milli takıma kadar yükseldi.

Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

SEZON SONU GALATASARAY'A GİDEBİLİR

Galatasaray tarihinin en efsane kalecileri arasında bir numarada yer alan Fernando Muslera, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Muslera, bu zamana dek Galatasaray'da 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Muslera adını şimdiden Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.

Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıO Z:

Ne var bunda. Rüştü Recber'de koyu Galatasaray'lıydı Fenerin unutulmaz kalecisi oldu. Allah aşkına bırakın şu milleti fitnelemeyi.

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Haber YorumlarıVll. Murat:

lan şu çocuğu rahat bırakın

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

aklını başına al Berke. 7 şampiyonluk bi kalecinin rüyasında göreceği bi hayel. koç holdingin 1 milyon, 2 milyonuna aldanma. chp gibi bu kafayla bi 10 sene daha hayal şampiyonlupu. çünki Türk Futbolunu kaosa sürüklersem bi kere de beni yaparlar derdinde)):: İsmail Kartal hepsinden delikanlıydı. devam etse mutlaka eziklere bi şampiyonluk kazandırırdı bence. Şanssızlığı icardi gibi futbol üstü bi kıvılcımı vardı Türkiyeyi ateşleyen. İlkokullarda çocukların ders olarak okutulmasını istediği ekol.

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