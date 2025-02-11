Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kulübün efsanesi Fernando Muslera sonrası kaleyi Berke Özer'e emanet etmeyi düşünüyor. Genç kaleci de Fenerbahçe'yi takipten çıkararak büyük bir adım attı.

Eyüpspor'da kendisini yeniden bulan Berke Özer, Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci aradığı da bir gerçek, milli futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonunda Galatasaray'ın kalecisi olacak.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Milli kaleci, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu duruma Fenerbahçe taraftarları da tepki gösterdi. 24 yaşındaki file bekçisi Westerlo ve Ümraniyespor maceralarının ardından Arda Turan'ın kendisine güvenmesiyle birlikte milli takıma kadar yükseldi.

SEZON SONU GALATASARAY'A GİDEBİLİR

Galatasaray tarihinin en efsane kalecileri arasında bir numarada yer alan Fernando Muslera, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Muslera, bu zamana dek Galatasaray'da 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Muslera adını şimdiden Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.