Berke Özer'den Fenerbahçe'ye veda - Haberler

Fenerbahçe forması giyen ve Haziran ayında kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. Genç oyuncu paylaştığı mesajda, "Sevgili ailem, Fenerbahçem'e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil" cümlelerine yer verdi.

22 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Demirören Haber Ajansı / Spor