Berke Özer, Lille'de aralık ayının oyuncusu seçildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.

Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.