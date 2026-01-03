Haberler

Berke Özer, Lille'de aralık ayının oyuncusu seçildi

Güncelleme:
Lille'in kalecisi Berke Özer, Aralık ayının oyuncusu olarak seçildi. Takımının performansına büyük katkı sağlayan Özer, 4 maçta 3 galibiyet elde etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.

Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
