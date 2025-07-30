Berkay Özcan, Fatih Karagümrük'e Kiralık Olarak Transfer Oldu

Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ın Trenyol Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gittiğini transfer olduğunu açıkladı.

Başakşehir'cde geçtiğimiz sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek. Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Berkay Özcan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Berkay için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile 20, Çaykur Rizespor'da da 15 olmak üzere toplam 35 resmi müsabakada görev alan Özcan, toplam 2 gol, 2 asistlik performans sağladı. - İSTANBUL