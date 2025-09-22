Berkay Karakurt, Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Bilardomax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt şampiyon oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Bilardomax tarafından 23.'sü gerçekleştirilen turnuvada bu sene 2006 ve 2012 dünya şampiyonu, 2007 Avrupa şampiyonu, 2013 Dünya Oyunları şampiyonu Belçikalı bilardocu Eddy Merckx de yer aldı.

Eski milli futbolcu Tümer Metin ve şarkıcı Baha'nın da katıldığı organizasyonun finalinde Eddy Merckx'i yenen Avrupa şampiyonu milli bilardocu Berkay Karakurt birinci oldu.

Turnuvada Ömer Karakurt ve Erdem Tatlıdil ise üçüncülüğü paylaştı.

Grup maçlarını namağlup tamamlayarak son 16 turunda mücadele eden eski milli futbolcu Tümer Metin, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, dünya yıldızlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Turnuvada Türkiye sıralamasının en üst sıralarındaki isimlerin mücadele ettiğini belirten Tümer Metin, "Bizim gibi amatör oyuncularla profesyonel isimleri bir araya getiren herkese teşekkürlerimi sunarım. Kendi adıma, yıllarca profesyonel olarak yaptığım bir spor sayesinde kazandığım rekabet duygusunu, bireysel bir sporla da devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben de 3 senedir büyük bir gelişme kaydettim. Tahminim 4-5 sene içinde bireysel olarak çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eddy Merckx de organizasyonu daha önce takip ettiğini anlatarak, "Daha önce Ankara'da düzenlenen turnuvaya da katılma şansım oldu ve onu kazandım. Bu nedenle burada olduğum için de çok mutluyum. Türk bilardosunun dünyadaki önemi için sıralamalara bakmak bile yeterli olacaktır. Bilardoya çok değer veren bir ülkedesiniz ve bu ülkenin yetiştirdiği isimlerin de dünya sahnesine birer birer çıktığına şahit oluyoruz." açıklamasını yaptı.