Bakan Bak, Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Berkay Erer'i kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan Berkay Erer'i tebrik etti.
Bakan Bak, "Berkay Erer, Avrupa şampiyonu" başlığıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak