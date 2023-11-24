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Bergama Sportif, Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşacak

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hedefindeki Bergama Sportif, evinde Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşacak. Bergama, iç sahada üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hedefindeki Bergama Sportif yarın evinde Tokat Belediye Plevnespor'la karşılaşacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Deplasmanda galibiyeti bulunmayan, evinde ise bileği bükülmeyen kırmızı-lacivertliler 13 puanla 7'nci sırada, Tokat ekibi ise 12 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor. Dış sahadaki son 4 maçını kaybeden Bergama, yarın kazanması halinde iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almış olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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