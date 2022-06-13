Bergama'daki yarışlar nefes kesti 2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3'üncü Ayak Yarışları tamamlandı. 2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3'üncü Ayak Yarışları tamamlandı. Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada dün etap yarışları gerçekleştirildi. Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterdi. Şampiyonanın finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun selamını ileterek, dereceye giren sporcuları kutladı. Uyar, şampiyonanın kazasız, belasız tamamlanması için mücadele eden herkese teşekkür etti. ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN SPORCULAR (GP Yarışı) 1. Aykut Kızıltan 2. Rafet Karakuş 3. Ömer Bulduk (E Veteran) 1. Hüseyin Neziroğlu 2. Mehmet Okuyan 3. Ali Baydaş (E Prestij) 1. Rafet Karakuş 2. İsmail Erdoğan 3. Hakan Taylan (E Hobi) 1. Aykut Kızıltan 2. Arif Şişman 3. Emre Cem Doğu (E Usta) 1. Ömer Bulduk 2. Furkan Asan 3. İlkay Deniz (E Genç) 1. Mehmet Emin Musaoğlu 2. Emirhan Kurt 3. Mert Koç - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Bergama Belediyesi Bergama Türkiye Spor Haberler

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