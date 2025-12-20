Haberler

Milli tekvandocu 13 yaşındaki Berfin'in hedefi dünya şampiyonluğu

13 yaşındaki milli tekvandocu Berfin Avcı, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak başarılarına devam ediyor. Gelecek yıl dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 13 yaşındaki milli tekvandocu Berfin Avcı, "dünya şampiyonluğu" istiyor.

Yunanistan'da geçen ay düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Berfin, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Berfin, AA muhabirine, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın çok iyi geçtiğini söyledi.

Kürsüde sürekli yer almak için çalıştığını ifade eden Berfin, "Şampiyona öncesi kamplar çok güzel geçti. Şampiyonada 4 maça çıktım. Üçüncü oldum. Ülkemi temsil ettiğim ve üçüncü olduğum için gururluyum." dedi.

Berfin, katıldığı şampiyonaların kendisine önemli tecrübe olduğunu dile getirdi.

Tekvando da başarıyla adından söz ettirmek istediğini aktaran Berfin, "Gelecek yıl gençlerde daha iyi dereceler bekliyorum. Dünya ve Avrupa'da üçüncülüğüm var. Ülkemi bu şekilde temsil ettim. Gelecek yıl dünya şampiyonasında birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Gelecek yılki maçlara şimdiden hazırlanıyorum." diye konuştu.

"Daha da güzel başarılara imza atacağına inanıyorum"

Antrenör Erdal Duman da Berfin'in bu yıl önemli dereceler kazandığını ifade etti.

Avrupa şampiyonasında sporcusunun madalyayla dönmesinin kendilerini çok sevindirdiğini anlatan Duman, "Berfin daha önce başarı göstererek dünya üçüncüsü olmuştu. Ardından azimle Avrupa şampiyonasına çalıştı. Yıldızlar Avrupa Şampiyonasından da dereceyle döndü. Daha da güzel başarılara imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
