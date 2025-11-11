Haberler

Berat Hıdır, Balkan Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Berat Hıdır, Balkan Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berat Hıdır, ülkesini gururlandırmaya devam etmek istiyor ve gelecekteki şampiyonalardan madalya bekliyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Berat, başkent Tiran'da geçen ay gerçekleştirilen organizasyonda erkekler artı 100 kiloda mücadele etti.

Tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıkan Berat, basın mensuplarına, madalya aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiğini anlatan Berat, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde haftada 6 gün antrenman yaptım. Antrenörlerim Batuhan Efemgil, Oğuzhan Efemgil, Samet Kumtaş, Emre Çelik ve Enes Çelik'le iyi bir süreç geçirdim. Benim bu noktaya kadar gelmemde Metin Sönmez hocamın çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Berat, 2026 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından da madalya beklentisinin olduğunu belirterek, "Eminim rakiplerim de çok çalışmıştır. İyi olan kazandı. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda da madalya almak istiyorum. İnşallah ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ara vermeden çalışmalarına devam ettiğini aktaran Berat, iyi bir sezon geçirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

