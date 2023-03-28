Benzeri görülmemiş transfer formülü! Messi'nin maaşını MLS ekipleri birlikte ödeyecek

PSG ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin yeni adresi, ABD olabilir. MLS ekipleri benzeri görülmemiş bir uygulamayla Arjantinli yıldızın maaşını birlikte karşılama kararı aldı. Bunun sonucunda Messi, sezon sonu geldiğinde ABD'den formasını giymek istediği takımı kendi seçecek. MLS ekiplerinin bu kararı almasının sebebi olarak ise dünyaca ünlü futbolcunun transferiyle ligin televizyon gelirlerinin artacak olması gösteriliyor.

Son haftalarda Paris Saint-Germain taraftarının hedefi olan Lionel Messi, Fransız ekibiyle sezon sonunda yolları ayırabilir. ABD ekipleri ise Arjantinli yıldızı liglerine getirmek için ilginç bir formül buldu.

MESSI'NİN MAAŞINI TÜM KULÜPLER ÖDEYECEK

Sporx'te yer alan habere göre, MLS ekipleri, Lionel Messi'nin maaşını birlikte ödeme kararı aldı. Arjantinli yıldız Amerika'ya transfer olmaya karar vermesi durumunda, istediği kulüp ile sözleşme imzalayabilecek.

TELEVİZYON GELİRLERİNDE CİDDİ ARTIŞ HEDEFLENİYOR

MLS'in böyle bir karar almasının altında ise önemli bir kazanç havuzunun yaratılacağı düşüncesi yer alıyor. Arjantinli yıldızın, ABD'ye transfer olması durumunda MLS'in televizyon gelirlerinde ciddi bir artış olması öngörülüyor.