Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.