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Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, futbolcu Benhur Keser ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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