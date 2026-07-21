Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, futbolcu Benhur Keser ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal