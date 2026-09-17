Benhur Keser’in cezası bitti

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Kayserispor'da son 2 maçta forma giyemeyen Benhur Keser, cezasını tamamlandı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Benhur Keser, ligin 7. haftasında oynanacak olan Mardin 1969 Spor maçında yeniden formasına kavuşacak. Ligin 5. haftasında Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası PFDK tarafından 2 maç ceza alan Benhur Keser, ligin 5. haftasında oynanan Esenler Erokspor ve ligin 6. haftasında oynanan İstanbulspor, maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi.

İstanbulspor maçının ardından cezasını tamamlayan Benhur Keser ve Kartal Kayra Yılmaz'ın ligin 7. haftasında oynanacak olan Mardin 1969 Spor maçında kadroda olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı