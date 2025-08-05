Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlayan İlk Türk Oldu

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlayan İlk Türk Oldu
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Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli yüzücü Bengisu Avcı, Japonya'nın Tsugaru Kanalı'nı tamamlayarak Ocean's 7 parkurunu bitiren ilk Türk sporcu oldu. Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 14 saat süren başarılı bir yüzme mücadelesi gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli yüzücü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçti.

Ege Üniversitesi mezunu milli yüzücü Bengisu Avcı, tarihi bir başarıya imza attı. Ultra maraton yüzücüsü, Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk olma hedefiyle Japonya'nın Tsugaru Kanalı'nda yüzmeye başladı. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla suya giren milli yüzücü, parkuru 14 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından tamamladı. Japonya'da yer alan Tsugaru Kanalı'nı yüzerek geçen Avcı, bu parkuru da tamamlayarak Okyanus Yedilisi gurur tablosuna adını yazdıran ilk Türk oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı geçerek 'Oceans Seven'ı tamamlayan ilk Türk sporcu olan üniversitemiz mezunu Bengisu Avcı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bengisu Avcı'nın 'Okyanus Yedilisi' serüveni

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Bengisu Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti. Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı. Avcı, 19 Temmuz 2025'te ise Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti. Milli sporcu, Okyanus Yedilisi parkurunun son ayağı olan Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı 14 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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