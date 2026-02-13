Haberler

Bengisu Avcı, Dünya Master Oyunları'nda Altı Madalya Kazandı
Başarılı yüzücü Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda katıldığı tüm branşlarda kürsüye çıkarak toplamda altı madalya kazandı. 500 metre serbest ve 400 metre karışıkta altın madalya elde eden Avcı, ayrıca iki yeni Türkiye rekoru kırdı. İki hafta önceki buz yüzme şampiyonasından sonra gelen bu başarı, onun için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

BAŞARILI yüzücü Bengisu Avcı, Abu Dhabi'deki Dünya Master Oyunları'nda katıldığı tüm branşlarda kürsüye çıkmayı başardı.

Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk, buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda da altı madalya kazanırken iki Türkiye rekoru kırdı. Başarılı sporcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde 'Gelecek neden bir risk olsun ki' mottosuyla 30+ yaşta kulaç attı. Bengisu Avcı, 90 ülkeden 25 binden fazla sporcunun mücadele ettiği dev şampiyonada 500 metre serbest ile 400 metre karışıkta altın madalya aldı.

200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada ikinci olan İzmirli yüzücü, 200 metre kelebek ile 200 metre kurbağalama ise üçüncülük küsüsüne çıktı. Bengisu Avcı'nın 100 metre kurbağalamadaki 1.27.02 ve 200 metre kurbağalamadaki 3.07.69'luk dereceleri ise masterlarda yeni Türkiye rekorları olarak kayıtlara geçti. 35 farklı branşta düzenlenen ve 6 Şubat'da başlayan Dünya Master Oyunları, 14 Şubat tarihindeki kapanış seremonisi ile sona erecek.

Ocean's 7, buz yüzme ve havuz yarışlarının farklı disiplinler olduğunu belirten Bengisu Avcı, 'İtalya'da IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'ndan 15 gün sonra geldiği Abu Dhabi'de altı madalya kazanmak mutluluk verici. AXA Türkiye 'Değerler Ortağı' olarak şimdi ara vermeden yeniden buza döneceğim ve 2-9 Mart tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Suda olmak benim için vazgeçilmez bir yaşam biçimi' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
