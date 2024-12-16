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Bengisu Avcı, Amsterdam'da Üç Altın Madalya Kazandı

Bengisu Avcı, Amsterdam'da Üç Altın Madalya Kazandı
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Okyanus Yedilisi'nde beş parkuru geçen ilk Türk kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmeni Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı. 19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonada, İzmirli sporcu başarılı performansıyla öne çıktı.

Okyanus Yedilisi'nde beş parkuru geçen ilk Türk kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmeni Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı. 19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 derecenin altındaki suda, önce bin metrede birincilik kürsüsüne çıkan İzmirli sporcu, ikinci gün ise 100 metre kurbağalamada birinci oldu. 4x50 metrede de Bengisu Avcı, Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker'den oluşan ekip tüm rakiplerini geride bıraktı.

Avrupa'nın en prestijli kış yüzme şampiyonaları arasında yer alan IISA'da Egor Trepeano 100 metre kurbağalamada birinci, bin metrede üçüncü, Manş Denizi'ni geçen Berke Göker, 500 metre serbestte, Açık Su Avrupa üçüncüsü İrem Damar 50 metre serbestte ikinci oldu. Çok zorlu bir şampiyonayı başarıyla geride bıraktıklarını belirten Bengisu Avcı, "Ege ve Marmara gibi sıcak sularda antrenman yapıp kuzey Avrupa'da, buz gibi suda yarışmak gerçekten çok zordu. Rakiplerimize karşı oluşan dezavantajı kırmak için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Çanakkale'deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ocak ayında Molveno-İtalya'da yapılacak Buz Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar elde ettik" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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