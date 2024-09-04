Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, tam 7 takıma para kazandıracak
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden toplamda 7 takımın yararlanacağı öğrenildi. Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden dayanışma bedeli olarak dağıtılacak miktarlar belli oldu.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun toplamda 7 takıma para kazandıracağı öğrenildi.
DAYANIŞMA BEDELİ OLARAK DAĞITILACAK
Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.
TAM 7 KULÜP PARA KAZANACAK
Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler şöyle;
- Galatasaray: 120 bin Euro
- 24 Erzincanspor: 60 bin Euro
- Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro
- Başakşehir: 180 bin Euro
- Bodrum FK: 60 bin Euro
- Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro
- Gölcükspor: 90 bin Euro