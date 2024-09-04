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Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, tam 7 takıma para kazandıracak

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden toplamda 7 takımın yararlanacağı öğrenildi. Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden dayanışma bedeli olarak dağıtılacak miktarlar belli oldu.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun toplamda 7 takıma para kazandıracağı öğrenildi.

DAYANIŞMA BEDELİ OLARAK DAĞITILACAK

Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, tam 7 takıma para kazandıracak

TAM 7 KULÜP PARA KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler şöyle;

  • Galatasaray: 120 bin Euro
  • 24 Erzincanspor: 60 bin Euro
  • Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro
  • Başakşehir: 180 bin Euro
  • Bodrum FK: 60 bin Euro
  • Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro
  • Gölcükspor: 90 bin Euro
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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