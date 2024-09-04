Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, tam 7 takıma para kazandıracak

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun toplamda 7 takıma para kazandıracağı öğrenildi.

DAYANIŞMA BEDELİ OLARAK DAĞITILACAK

Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.

TAM 7 KULÜP PARA KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler şöyle;