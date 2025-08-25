Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

İki sezondur Türkiye'de bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NOTTINHAM MOURINHO'YU İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest'ın sahibi Evengelos Marinakis, anlaşmazlıklar yaşadığı teknik direktör Nuo Espirito Santo ile yollarını ayıracak. Bu doğrultuda İngiliz ekibinin gözünü Türkiye'ye çevirdiği belirtildi. Haberde,Evengelos Marinakis'in Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

ASTRONOMİK TEKLİF SUNACAK

Nottingham'ın Forest'ın Mourinho'ya teklif sunmak için Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynayacağı maçı beklediği, Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ne veda etmesi durumunda deneyimli hocaya astronomik bir teklif sunmayı planladığı belirtildi.