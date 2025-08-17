Benfica tek golle kazandı, Kerem Aktürkoğlu forma giymedi

Benfica tek golle kazandı, Kerem Aktürkoğlu forma giymedi
Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Benfica, Estrela'yı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu, maç içinde ısınmaya gitti ancak Estrela karşısında süre almadı.

Portekiz Ligi'nde ilk hafta maçında Estrela ile Benfica karşı karşıya geldi. Portekiz devi Benfica, zorlu maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TEK GOL PAVLIDIS'TEN GELDİ

Lizbon temsilcisi Benfica'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada penaltıdan Pavlidis getirdi. Benfica puanını 3 yaparken, Estrela puansız yeni sezona başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRE ALMADI

Maç öncesi basın toplantısında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun Estrela maçına hazır olduğunu söyleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcuyu maç kadrosuna aldı. Kerem Aktürkoğlu, maç içinde ısınmaya gitti ancak Estrela karşısında süre almadı.

90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

90+4'te penaltı kaçtı! İzmir'de bir taraf sevindi bir taraf kahroldu
