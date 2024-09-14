Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıkıyor
Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara'yı ağırlayacak. Portekiz temsilcisinin Galatasaray'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı milli futbolcu da karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak ve Benfica ile ilk maçına çıkacak.
Portekiz Ligi 5. hafta mücadelesinde Benfica, Santa Clara'yı konuk edecek. Müsabakada ilk 11'ler belli olurken, Portekiz ekibinin yeni transferi olan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya gelecek. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak ve yeni takımında ilk kez forma giyecek. Benfica'nın ilk 11'i şu şekilde: Trubin, Carreras, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Otamendi, Rollheiser, Florentino
BENFICA-SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN?
Benfica - Santa Clara mücadelesi 14 Eylül cumartesi günü saat 22:30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
BENFICA'NIN DURUMU
Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Benfica, topladığı 7 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Kerem'in yeni takımı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.
PORTEKİZ LİGİ PUAN DURUMU
- 1- Sporting Lizbon: 12 puan
- 2- Porto: 9 puan
- 3- Guimaraes: 9 puan
- 4-Famalicao: 9 puan
- 5-Santa Clara: 9 puan
- 6-Braga: 8 puan
- 7-Benfica: 7 puan