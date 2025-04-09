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Benfica'nın Milli Futbolcuları Haftanın Takımına Seçildi

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Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica'nın milli futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Porto'ya karşı yapılan 4-1'lik maçta gösterdikleri performansla haftanın takımına seçildi.

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Ligde 28. hafta maçlarının ardında haftanın 11'i açıkladı.

Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği müsabakada birer asist yapan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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