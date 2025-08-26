Benfica'nın Hedefi Fenerbahçe'yi Yenmek

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, yarınki maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedeflediklerini vurguladı.

Benfica Campus'te gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Yarın kazanmak zorunda olduklarını belirten Lage, "Tabii ki Fenerbahçe de bir Şampiyonlar Ligi takımı. çok yüksek yetenekleri var. Bu takımın teknik direktörünü çok iyi biliyoruz. 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Kendisi stadımızın ortamını çok iyi biliyor. Gerek stat içinde gerekse de stat dışında taraftarımızla birlik olarak Fenerbahçe'ye karşı hedefimiz kazanmak olacak. 90 dakikayı galip tamamlamayı hedefliyoruz. Taraftarımızdan da muhteşem bir destek istiyoruz. Maçın her anını anlayarak bizi desteklesinler." diye konuştu.

Maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeleri gerektiğini söyleyen Lage, "Portekiz Ligi'nde de hedefimiz var. Amacımız her maçı ayrı değerlendirmek ve maçları kazanmak." ifadelerini kullandı.

"Kompakt şekilde savunma yapmamız gerekiyor"

Karşılaşmayı yönetecek hakem Slavco Vincic'le ilgili olarak Jose Mourinho'nun geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaptığı olumlu yorum hakkında konuşan Lage, "İlgili hakemi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gördük. Herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Jase Mourinho'nun bu hakemi daha önce övmesinin de bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Hak eden bir hakem olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Takım hakkında çok fazla bilgi vermek istemediğini, Jose Mourinho'nun bu bilgileri kullanacağını bildiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili olarak da şunu söyledi:

"Kerem'in Türk gazeteciler antrenmana geldiğinde el salladığını gördünüz. Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki maçın ardından moralsiz şekilde oyundan çıktığını söylüyorsunuz ama maçtaki istatistiklerine baktınız mı?"

"Maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz"

Fenerbahçe karşısında top kendilerinde olmadığında savunmaya çekilmeleri gerektiğini belirten Lage, hücumu ve defansı kompakt şekilde yapmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli ekip karşısında gol için bütün imkanları değerlendireceklerinin de altını çizen Lage, şunları söyledi:

"Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtaki galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı garanti altına almalıyız. Karşımızdaki rakibe göre oyunumuzu dizayn ediyoruz. Sene boyunca pozisyonumuzu gerçekleştirmek için vaktimiz var. İyi anlar yaşadığımızı ve kötü anları değerlendirdiğimiz bir durum söz konusu. Fenerbahçe'nin artılarına bakarsak, çok kaliteli futbolcuları var. Özellikle defansta agresif bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Feyenoord maçında da izlediğimiz gibi, çapraz paslarla da dikkati çekiyorlar. Yarınki maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz."

Son olarak eski öğrencisi Semedo'yla ilgili de konuşan Lage, "Semedo'yla çok uzun zamandır konuşmuyoruz. Kendisiyle Wolverhampton'da beraber çalışmıştık. Yarınki maçta kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım." ifadelerini kullandı.

Enzo Barrenechea: "Yarınki maçta kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor"

Teknik direktör Bruno Lage ile birlikte basın toplantısında yer alan Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea, zorlu ve çekişmeli bir mücadele olacağını söyledi.

Saha avantajına sahip olduklarının altını çizen genç oyuncu, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Hafta boyunca çalıştık. Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum. Gerek ben, gerek takım arkadaşlarımız maça çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Oynadığım futbolla verimli olmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Barrenechea, şunları söyledi:

"Başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Bu tarz büyük maçlarda küçük detaylar karşımıza çıkıyor. Yarın 90 dakikadan fazla oynayabiliriz. ve dikkat kart konusunda dikkat etmemiz lazım. Yarınki maçta kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayacağız."