Benfica Maçı Öncesi Taraftarların Coşkusu
Benfica maçı öncesinde Sarı lacivertli taraftarlar, takımları için dua ederken, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da tribünde yerini aldı. Portekiz ekibinin İstanbul'a getirdiği yaklaşık 80 Benfica taraftarı da tribünde yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor