Benfica'da Bruma'nın Sezonu Kapandı

Portekiz ekiplerinden Benfica, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Bruma'nın sol aşil tendonunda kopma tespit edildiğini açıkladı.

Portekiz temsilcisi Benfica'da, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Bruma sezonu kapattı. Müsabakanın 46. dakikasında oyuna dahil olan Portekizli futbolcu, 79. dakika sakatlandı ve devam edemedi. Portekiz kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bruma'nın sol aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve ameliyat olacağını duyurdu.

Bruma, kariyerinde 3 sezon Galatasaray, 1 sezon da Fenerbahçe forması giymişti. - İSTANBUL