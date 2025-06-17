Benfica, Boca Juniors ile 2-2 Berabere Kaldı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Benfica, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boca Juniors ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Orkun Kökçü'nün asistinin yanı sıra 3 kırmızı kart çıkması dikkat çekti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Benfica, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boca Juniors ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 3 kırmızı kart çıkarken, milli futbolcu Orkun Kökçü bir asiste imza attı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabakaya milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı. Boca'da deneyimli futbolcu Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü.

Müsabakaya etkili başlayan Boca, 21. dakikada golü buldu. Blanco'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topa dokunuşunu yapan Merentiel fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Arjantinli taraftarlar desteğini artırırken, 27. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Battaglia kafayla topu ağlara gönderdi. 44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahası içinde Palacios'un Otamendi'ye müdahalesinde faulü belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

Benfica'da Di Maria penaltı noktasında topun başına geçerken 45+3. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Orkun Kökçü'den puanı getiren asist

Karşılaşmanın 61. dakikasında Kerem, Bruma'nın yerine; Orkun da Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu. Maçın 2. yarısında iki takımda sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi. VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan oyuncuyu ihraç etti.

84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. 2-2

Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Boca, Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında 21 Haziran'da Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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