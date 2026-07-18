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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Benan Altıntaş'ı transfer etti

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Benan Altıntaş'ı transfer etti
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, A Milli Takım oyuncusu Benan Altıntaş'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu 90 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Benan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Kadın A Milli Takımı'mızın önemli isimlerden 24 yaşındaki futbolcu Benan Altıntaş'ı kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli sporcunun 90 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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