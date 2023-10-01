"Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, 3 puan almayı hedeflediklerini ifade ederek, "3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'e damga vuran Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u ağırlayacakları maç öncesinde konuştu.

"3 PUANLA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Hedeflerinden bahseden Kartal, "Taraftarımızın her zaman olduğu çok yoğun ilgisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, bugünkü maça da en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağız. Kendi futbolumuzu en iyi şekilde sürdürerek, 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ ALIŞIĞIZ"

Başarılı antrenör, "Kolay bir şey değil. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Tam 3. gün futbolcular kendilerini toplayacakken maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama biz alışığız. Daha önce de bu tip maçları oynadım. 3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.