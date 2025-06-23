Bellona Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol'un Ekibi Belirlendi

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor'da göreve getirilen teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belirlendi.

Kulübün açıklamasına göre, Gisdol'un yardımcı antrenörlüğünü Guido Kandziora, Mustafa Ünal ve Kemal Dulda yapacak.

Kayseri ekibinin kaleci antrenörlüğüne Bora Sevim, Hamit Sayıcı, atletik performans antrenörlüğüne Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve analiz antrenörlüğüne Jakob Braun getirildi.