Bellona Kayserispor'un 8 Yeni Transferinin Lisansı Çıkarıldı
Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor, kulüp başkanı Nurettin Açıkalın'ın transfer tahtasının açıldığını duyurmasının ardından, 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Yeni transferler arasında Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci yer alıyor.
Kayseri temsilcisinin yeni transferleri Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor