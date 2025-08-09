Bellona Kayserispor'un 8 Yeni Transferinin Lisansı Çıkarıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor, kulüp başkanı Nurettin Açıkalın'ın transfer tahtasının açıldığını duyurmasının ardından, 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Yeni transferler arasında Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci yer alıyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
