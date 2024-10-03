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Bellona Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekibi Bellona Kayserispor, teknik direktörlük için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağladı. Kaloğlu, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaloğlu, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor

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