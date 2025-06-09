Bellona Kayserispor, Markus Gisdol ile Anlaştı

Bellona Kayserispor, Markus Gisdol ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşması sağladı. Gisdol, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere kente gelecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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