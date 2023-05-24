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Belki de takımını şampiyon yapacak! Kanseri yenen Haller, lige damga vurdu

Spor Haberleri

Alman devi Borussia Dortmund'da sezon başında kanser teşhisi konulan Sebastien Haller, son haftalarda göstermiş olduğu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hastalığını atlatıp sahalara dönen Fildişili yıldız, son 3 maçta 5 gol atıp 3 asist üretti.

Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, sezon başında Ajax'tan, Dortmund'a transfer oldu. Sağlık problemi otaya çıkan başarılı futbolcuya kanser teşhisi konuldu. Genç yetenek kısa sürede hastalığını atlatarak sahalara döndü.

28 yaşındaki Haller, ligin son haftalarında gösterdiği performansla tekrardan adından söz ettirmeyi başardı. Fildişi Sahilli oyuncu, takımıyla çıktığı son 3 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Belki de takımını şampiyon yapacak! Kanseri yenen Haller, lige damga vurdu

Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle birlikte Dortmund, Bundesliga'nın bitimine 1 hafta kala 2. sırada bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Dortmund, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasını kazanması halinde Bundesliga'da 9. kez şampiyon olacak.

Başarılı futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 9 gol atarken, 5 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund Spor Haberler

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