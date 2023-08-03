Belinde ne var? Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın o anları gündem oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın Galatasaray stadını gezerken belindeki şişkinlik dikkat çekti. Bazı taraftarlar "Dayı emanetle geziyor" yorumu yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı. Demirbay'ın Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçı stadyumdan takip ederken, sosyal medyada da paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.

BELİNDEKİ ŞİŞKİNLİK GÜNDEM OLDU

30 yaşındaki futbolcunun belinde bulunan şişkinlik gündem olurken o anlara tanık olan kullanıcılar, "Dayı harbiden emanetle geziyor" yorumunu yaptı.

İşte o yorumlar;