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Belediye Kütahyaspor, Şehir Turu ve Zafer Kupası ile Sezonu Açtı

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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2024-2025 sezonunu atlı polisler ve kulüp otobüsü ile yapılan şehir turu ve Zafer Kupası karşılaşması ile açtı. Kütahya Valisi Musa Işın'ın girişimleriyle kulübe kazandırılan otobüs ve atlı polisler, kentin caddelerinde tur attı. Kulüp otobüsü ve atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü. Belediye Kütahyaspor, Uşak Spor'u 2-1 yenerek Zafer Kupasını kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor, 2024-2025 sezonunu atlı polisler ve kulüp otobüsü ile yapılan şehir turu ve Zafer Kupası karşılaşması ile açtı.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın girişimleriyle kulübe kazandırılan ve Belediye Kütahyaspor logosu ve renkleri ile donatılan otobüs ve bir program için Kütahya'da bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki polisler, kentin caddelerinde tur attı.

Kulüp otobüsü ve atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kulüp yöneticilerinin olduğu otobüse binerek Belediye Kütahyaspor'a destek verdi.

Vali Musa Işın, şehir turunun ardından Dumlupınar Stadında devam eden programda otobüsün kontak anahtarını kulüp başkanı Osman Altınkaya'ya teslim ederek kazasız ve başarılı bir sezon diledi.

Kulübün altyapı ve A takımı ile teknik heyetinin tanıtıldığı programda Zafer Kupası karşılaşması da yapıldı.

Uşak Spor'u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Zafer Kupasını aldı.

Kaynak: AA / Spor

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