Belediye Kütahyaspor hedefe adım adım

NEVŞEHİR (İHA) - 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, Nevşehir deplasmanından Furkan Demir'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılarak, 3 puanın sahibi oldu.

Ligin 30. haftasında, deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a konuk olan Belediye Kütahyaspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçtan Furkan Demir'in ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

Teknik Direk İsmail Güldüren ile kazanmaya devam eden Mavi Şimşekler, Nevşehir deplasmanına, Hasan Sürmeli, İsmail Kayalı, İbrahim Konuksever, Erdinç Çepoğlu, Talha Aydemir, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Bilal Şeflek, Furkan Demir, Enes Nalbantoğlu ve Onur Garip on biri ile başladı. Mavi Şimşekler, ilk yarıda istediği golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında da, ilk yarıda olduğu gibi rakip kalede gol arayan Belediye Kütahyaspor, dakikalar 62'yi gösterdiğinde Furkan Demir ile maçın skorunu belirleyen golünü attı.

Aldığı 1-0'lık galibiyetle lideri takipten bırakmayan Mavi Şimşekler 56 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Belediye Kütahyaspor, 17 Nisan 2022 Pazar günü Dumlupınar Stadyumu'nda Elazığspor'u konuk edecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor