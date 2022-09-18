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Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Haberleri

Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda ağırladığı BC Group Ağrı 1970 Spor karşısında 3-0'lık skorla hanesine 3 puanı yazdırdı.

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda ağırladığı BC Group Ağrı 1970 Spor karşısında 3-0'lık skorla hanesine 3 puanı yazdırdı. Maçta taraftarlardan tam destek alan Belediye Kütahyaspor, etkili futbolu ile rakibini ablukaya aldı.

Belediye Kütahyaspor, oynadığı oyunla göz doldurdu. İlk yarıdan itibaren dengeli oyunu ve oyuna hakimiyeti ile taraftarlardan tam not aldı. Sezona iyi başlayan Belediye Kütahyaspor bu sezon şampiyonluk yolunda maçlarını kazanarak ilerliyor.

İlk yarının sonunda 1-0'lık skorla soyunma odasına giden Belediye Kütahyaspor, Yusuf Atasoy 31. dakikada müthiş bir kafa golü ile takımını öne geçirdi. İlk yarının kalan süresinde gol arayışını ve mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, soyunma odasına 1-0 gelip girdi.

İkinci yarı hızlı atak ve oyuncular skorun belirleyicisi oldu. İkinci yarı oyuna giren Bilal Şeflek, 73 dakikada meşin yuvarlağı rakip kalenin ağlarında havalandırdı. Bilal Şeflek'in attığı gol ile Belediye Kütahyaspor Ağrı Spor karşısında 2-0'lık skorla üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın sonuna eklenen 10 dakikalık uzatma dakikasında bu kez de Ertuğrul Tekşen, maçın skorunu belirleyen golü attı. Belediye Kütahyaspor kendi evinde karşılaşmayı 3-0 kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Dumlupınar Ağrı Spor Haberler

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