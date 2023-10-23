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Belediye Kütahyaspor, 1922 Konyaspor'u mağlup etti

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ettiği 7. hafta maçında 1922 Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, takımı tribünden destekledi.