Belediye Kütahyaspor, 1922 Konyaspor'u mağlup etti
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Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ettiği 7. hafta maçında 1922 Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, takımı tribünden destekledi.
Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ettiği 7. hafta maçında 1922 Konyaspor'u ağırladı.
Karşılaşma, Belediye Kütahyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'u tribünden destekledi. Vali Musa Işın ve Başkan Işık, futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor