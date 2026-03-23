Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
İngiltere Championship takımlarından Millwall, stadyumun kendilerinde kalması için Lewisham Belediyesi ile 999 yıllık anlaşma imzaladı. The Den Stadyumu, 3025 yılına kadar Millwall'ın olacak.

  • Millwall, stadyumu The Den'in kullanım hakkını 3025 yılına kadar güvence altına almak için Lewisham Belediyesi ile 999 yıllık bir sözleşme imzaladı.
  • Anlaşma, stadyum kullanımının yanı sıra kulübün tesislerini genişletmesine, çevresel projeler geliştirmesine ve bölgeye yatırım yapmasına olanak tanıyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Millwall, futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir anlaşmaya imza attı.

THE DEN 3025'E KADAR MILLWALL'IN

İngiliz kulübü, stadyumu The Den'in kullanım hakkını güvence altına almak için Lewisham Belediyesi ile tam 999 yıllık sözleşme yaptı. Bu anlaşmayla birlikte stadyumun 3025 yılına kadar Millwall'a ait olacağı açıklandı.

SADECE STADYUM DEĞİL, GELECEK DE GARANTİDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre anlaşma, sadece stadyum kullanımını kapsamıyor. Aynı zamanda kulübün tesislerini genişletmesine, çevresel projeler geliştirmesine ve bölgeye yatırım yapmasına da olanak tanıyor.

BAŞKANDAN TARİHİ AÇIKLAMA

Kulüp başkanı James Berylson, anlaşmayı "belirleyici bir an" olarak nitelendirerek uzun vadeli planlar için büyük bir istikrar sağladığını vurguladı. Berylson, kulübün hem saha içinde hem de dışında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini ifade etti.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

999 yıllık sözleşme, spor dünyasında nadir görülen bir anlaşma olarak kayıtlara geçti ve futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! Bomba 3 ay detayı
Haberler.com
500

Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Olise'nin giyim tarzına bakın

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber