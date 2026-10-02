Belçika-Türkiye maçının kadroları belli oldu, Norveçli hakemler görev yapacak

Belçika-Türkiye maçının kadroları belli oldu, Norveçli hakemler görev yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Mücadelede Norveçli hakemler görev yapacak; Türkiye kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, Belçika kadrosunda De Bruyne ve Tielemans yer alıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika- Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Maurice Dufrasne
Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Belçika : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, Tielemans, Vanaken, Lukebakio, de Bruyne, Godts, de Ketelaere
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: AA