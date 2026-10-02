Belçika-Türkiye maçının kadroları belli oldu, Norveçli hakemler görev yapacak

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika- Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Maurice Dufrasne

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen (Norveç)

Belçika : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, Tielemans, Vanaken, Lukebakio, de Bruyne, Godts, de Ketelaere

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: AA