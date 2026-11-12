Belçika Milli Takımı, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için İzmir'e geldi

Belçika Milli Takımı, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için İzmir'e geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Belçika Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşmak üzere İzmir'e ulaştı. Belçika'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile otele geçerken, Türkiye-Belçika maçı yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.
Belçika'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.
Türkiye-Belçika karşılaşması, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA