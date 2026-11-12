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Belçika Milli Takımı, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için İzmir'e geldi

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Belçika Milli Takımı, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için İzmir'e geldi Haber Videosunu İzle
Belçika Milli Takımı, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için İzmir'e geldi
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Belçika Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşmak üzere İzmir'e ulaştı. Belçika'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile otele geçerken, Türkiye-Belçika maçı yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.

Belçika'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Türkiye-Belçika karşılaşması, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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