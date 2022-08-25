Belçika'da işi bitirdik! Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla Konferans Ligi'nde grup etabına kaldı.
Royal Antwerp ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 3-1 kazanarak Konferans Ligi'nde grup etabına yükseldi.
BAŞAKŞEHİR, ANTWERP'E GÖZ AÇTIRMADI
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Okaka ve 83. dakikada Aleksic kaydetti. Royal Antwerp'in tek golünü ise 56. dakikada Frey attı. İstanbul'da oynanan ilk maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan temsilcimiz, Belçika'da mücadeleyi 3-1 kazanarak adını Konferans Ligi'nde grup etabına yazdırdı.
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