Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası takım elemeleriyle başladı.

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde takım elemelerinde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, genel tasnifte; yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sundu.

Altı alette toplam 247.692 puan alan milli takım, ilk grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takımın, olimpiyat ve genel tasnif finallerine kalma durumu yarın sabah seansının ardından belli olacak.

İki günün sonunda ilk 12 takım 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na, ilk 8 takım ise organizasyonun genel tasnif finallerine kalacak.

Milli cimnastikçiler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasına inanıyor

Milli sporcu Ferhat Arıcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir yarışı geride bıraktıklarını belirterek, "Bu takımla gurur duyuyorum. Çok güzel işler başardık. Güzel yarıştık. Stresli bir yarışma olduğu için ufak tefek hatalar oldu. Takım halinde çok güzel bir not çıkardık. Bu not inşallah olimpiyat kotasını almaya yetecek." değerlendirmesini yaptı.

Sporculardan Adem Asil de organizasyonda iyi mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Yarışma sonuna kadar işimizi iyi yaptık. Bu yarışmada en önemli hedeflerimizden birisi takım olarak olimpiyat kotası almak ve organizasyonun takım finallerinde yarışmak. Aldığımız puan inşallah olimpiyat kotası için yeterli olacak. Bazı serilerimizde hata yaptık ama spor bu, ufak hatalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Önder, yarışmada iyi bir atmosferin olduğunu vurgulayarak, "Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun üzerinden gelebildiğimizi düşünüyorum. Bugün herkes birbirinin eksikliklerini tamamladı. Birbirimizi tam anlamıyla destekledik. Arkadaşlarımız ve teknik heyete teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, iyi bir takım olduklarını vurgulayarak, "İyi bir not aldık. Önümüzdeki takımları izleyeceğiz. Bu notun olimpiyat kotası için yeterli olduğunu düşünüyorum." derken, Emre Dodanlı ise ekibiyle gurur duyduğunu ve takım arkadaşlarının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Cimnastikçilerden Kerem Şener, güzel bir yarışmayı geride bıraktıklarını belirterek, kotayı alacaklarına inandıklarını dile getirdi.