Ev sahibi ABD'yi eleyen Belçika çeyrek finalde

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ABD'yi 4-1 mağlup eden Belçika, çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahibi ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh düdük çaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika, 9'uncu dakikada de Ketelaere'nin golüyle öne geçti. Amerika Birleşik Devletleri bu gole 31'inci dakikada Tillman'ın frikik golüyle cevap verdi: 1-1. 33'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan de Ketelaere, takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Belçika'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Belçika, 57'nci dakikada Vanaken ve 90+3'üncü dakikada Lukaku'nun golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika, çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı