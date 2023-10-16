Bekir Kavak Karate Şampiyonası Düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu, tedavi gören mili karateci Bekir Kavak adına İstanbul'da 2-3 Aralık tarihlerinde bir şampiyona düzenleneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, Bekir Kavak Karate Şampiyonası adıyla yapılacak organizasyonun, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Tedavisi devam eden milli sporcumuz Bekir Kavak yararına şampiyona düzenlenecektir. Şampiyonanın tüm geliri Bekir Kavak'ın tedavi masraflarında kullanılacaktır. Tüm camiamızın hassasiyet göstererek maksimum seviyede katılım sağlamasını bekliyoruz." denildi.

+84 kilo kumite sporcusu Bekir Kavak, 23 Temmuz 2021'de geçirdiği bir kaza sonucu belden aşağısını kullanamamaya başlamıştı. Bu olayın ardından spor ve karate camiası, Bekir Kavak'a destek olmak için bir araya gelmişti.